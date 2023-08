Buren bedanken uitbaters van superette in Kiewit met reischeque van 1.000 euro

Hasselt

Op de laatste Pukkelpopdag sloot ook superette ’t Kiewitje in de Vijverstraat in Hasselt definitief de deuren. Uitbaters Marc en Sabine stoppen ermee door gezondheidsproblemen. Dat afscheid lieten de buren niet zomaar aan zich voorbijgaan. Zij bedankten de uitbaters met een reischeque van 1.000 euro.

“De cheque krijgen ze niet omdat ze de winkel sluiten, maar omdat ze al twaalf jaar lang de drijvende krachten van de buurt zijn”, zegt buurtbewoner Rik Cuypers. “Marc heeft het Vijvercomité opgericht, hij zorgt samen met Sabine en dochter Shania elk jaar voor de kerstbomen in de straat, voor de barbecue, de straatdrink en nog zoveel meer. Ze hebben heir dus voor heel veel verbondenheid gezorgd. Dat is des te specialer omdat ze hier niet wonen, maar wel in Zonhoven.”

“Maar de winkel was zes van de zeven dagen open, we waren hier dus vaker dan thuis”, zegt Marc zeflf. “We hebben hier ongelooflijk veel vrienden gemaakt. En ook al gaan we Kiewit nu verlaten, we blijven actief in het buurtcomité, dat is bij deze beloofd.” (raru)