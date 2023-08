Pizzabakkers hebben het druk op Italiaans feest in Hees

Hees

Eén keer per jaar wordt het anders rustige kerkdorp Hees omgetoverd in het Toscane van Vlaanderen. De organisatoren zorgden op Festa Italiana voor een ongekende sfeer. Met uiteraard pasta’s, Italiaanse ijsjes en verrukkelijke pizza’s en heel veel Italiaanse evergreens.

“We zijn speciaal met de Vespa naar hier gekomen”, vertelt Elke (36). “We zijn nog maar pas terug van het Gardameer, maar ook hier in Bilzen is er die pure Italiaanse sfeer.” Terwijl de honderden bezoekers een plekje zoeken om onder een kleurige parasol te genieten van een Espresso, een wijntje of een heerlijke Prosecco, is het vooral de pizzabakker die de vraag niet kan bijhouden. “We bakken hier met de houtoven”, zegt pizzabakster Muriël. “We merken dat de mensen houden van de traditionele smaak. De meeste vraag is naar een overheerlijke Napolitaanse pizza pepperoni”.” (joge)

© Johnny Geurts