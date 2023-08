Nog twee dierenkwekerijen gesloten door minister Weyts: “Laten dierenverwaarlozing niet langer blauwblauw”

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft dit jaar al zes erkenningen ingetrokken van dierenwinkels en kwekerijen. In mei van dit jaar werd de bekende broodfokker Hoeve Hoogland in Tielen nog aangepakt. Bij Hoeve Hoogland zouden tijdens inspecties ernstige inbreuken op de dierenwelzijnswet zijn vastgesteld. Ook het gerecht voert een onderzoek naar mogelijk criminele praktijken bij het Kempense bedrijf. De uitbaters van Hoeve Hoogland leggen zich niet neer bij de intrekking van hun erkenning, die neerkomt op een gedwongen stopzetting van de handel. Hoeve Hoogland stapte naar de Raad van State om de beslissing van de minister aan te vechten.

Met de intrekking van de erkenning van Kleinveehandel Goossens in Schriek en van Chihuahua-kwekerij Cowboys And Angels komt het totale aantal op acht. Volgens minister Weyts zijn er bij controles in beide kwekerijen ernstige problemen aan het licht gekomen. ‘In Kleinveehandel Goossens beschikten dieren bijvoorbeeld niet altijd over propere hokken of zuiver drinkwater. Zieke dieren zaten samen met andere en kadavers werden niet tijdig verwijderd’, aldus Weyts in een persbericht.

‘Ook bij Cowboys and Angels was de hygiëne ondermaats en hadden niet alle dieren voldoende proper drinkwater. In sommige verblijven konden ze zich verwonden aan gevaarlijke obstakels of materialen. Pups werden bovendien al op te jonge leeftijd weggenomen bij hun moeder.’

De kwekerijen krijgen tijd om een nieuw thuis te vinden voor hun dieren, maar moeten hun activiteiten onherroepelijk staken. ‘We doen dit niet zomaar’, zegt Michael Devoldere, woordvoerder van minister Weyts. ‘De betrokken bedrijven hebben na een eerste controle de kans gekregen om herstelmaatregelen te nemen.”

‘Geen commerce, wel een kunst’

Chihuahua-fokker Lucretia Weyden van Cowboys And Angels reageert vol onbegrip op de beslissing van de minister. De opmerkingen die inspecteurs hebben gemaakt, zijn volgens haar overdreven of zelfs onjuist.

‘Wij zijn een kleine, gespecialiseerde kwekerij. Ik heb maar een paar nesten per jaar en ik verkoop misschien één dier per maand. Het kweken van een goed chihuahua-ras is voor mij geen commerce, maar veeleer een kunst. Mijn hele woning is gebouwd rond de hondjes, die met mij samenleven in huis. Dat mag blijkbaar niet. Dat er op het moment van de inspectie om 8 uur ’s morgens een drinkpotje leeg is, daar maakt men een groot probleem van. Dat ik mijn pups te vroeg weghaal bij de moeder, is gewoon onjuist. Integendeel, ik heb een boete gekregen omdat ik mijn pups te laat had gechipt. Ik vond het niet verantwoord om een chihuahua-pup van nauwelijks 400 gram te laten chippen.’

Lucretia Weyden zou zich tegen de beslissing van de minister willen verzetten, maar zegt niet de kracht of de financiële middelen te hebben om het gevecht aan te gaan. ‘Wat wil Weyts nu eigenlijk? De kleine, zorgzame kweker die wél een hart heeft voor dieren eruit werken? Uiteindelijk zullen alleen de grote, commerciële broodfokkers overblijven. Die hebben geld genoeg om te blijven procederen en telkens opnieuw onder een andere naam verder te werken. De minister zou hier eens moeten komen kijken of er goed voor dieren wordt gezorgd. Neem desnoods een filmploeg en GAIA mee. Je zult hier nooit een ziek of verwaarloosd dier aantreffen.’