Kinderen racen tegen elkaar met zelf gebouwde auto’s uit Lego

Bilzen

Op het grote kinderevent Tureluurs in Bilzen was het ontzettend druk. Kinderen konden er knotsgekke avonturen beleven. Terwijl op de markt de durvers naar beneden gleden op een megagrote glijbaan, werd aan de Demer een bootjesrace gehouden met zelfgebouwde vaartuigen. Maar de knutselaars konden ook terecht bij de sportieve stand van ’t Kwasteeltje. “We hebben een waanzinnig concept bedacht”, lacht Moïra. “Eerst in de pit zelf je Lego-raceauto bouwen en daarna op een supersnel parcours het opnemen tegen de andere bouwers. Verliezers kennen we nie, want elke coureur wordt als kampioen op de gevoelige plaat vastgelegd.” En de bouwers hadden er zin in. “Het was heel leuk om mee te doen”, zeggen Fien (6) en Seppe (3). “We hebben een sportauto gebouwd. Op de helling ging hij zeer snel.” (joge)