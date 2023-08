Jonge Belg Van Hemelen wint vreemdste wielertrui in het peloton: “Ik had er op voorhand een doel van gemaakt”

“Of ik zo trots als een pauw ben? Je bent niet de eerste die vandaag die deze vraag stelt.” Het is maandag voor iedereen, dus Vincent Van Hemelen vergeeft ons de flauwe woordspeling. De neo-prof uit Herentals staat op het moment van ons telefoontje op het punt om op het vliegtuig te stappen in Alta, een stadje in het hoge noorden van Noorwegen. In zijn bagage: de peacock jersey. Die pauwentrui is sinds vorig jaar de Noorse variant van de bolletjestrui in de Tour de France: de prijs voor de beste klimmer in de Arctic Race of Norway, de meest noordelijke rittenkoers ter wereld. “Ik had er op voorhand een doel van gemaakt”, geeft Van Hemelen toe. “Mijn ploegmakker Kamiel Bonneu had me vooraf gezegd dat de schoonste trui van het jaar te winnen viel. Tijdens de bespreking voor de eerste rit had de ploegleider mij de opdracht gegeven om er vol voor te gaan. Met succes. De volgende twee etappes ben ik meegegaan met de vroege vlucht om onderweg zo veel mogelijk punten te rapen. Ik heb het echt niet cadeau gekregen, maar voor de slotrit was ik al mathematisch zeker van de eindzege in het bergklassement. Het geeft een machtig gevoel om plan ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.”

Tot twee jaar geleden was de bergtrui in de Arctic Race of Norway nog zalmkleurig en won de winnaar 500 kilogram zalm. “Dat is helaas niet meer het geval”, zegt Van Hemelen. “Maar ik heb wel een aantal gratis overnachtingen in de Thon Hotels cadeau gekregen. Misschien moet ik hier eens op vakantie komen of volgend jaar wat vrienden meenemen naar de Ronde van Noorwegen.” De pauwenveren op de bergtrui zijn idee van de Noorse hotelketen. “Omdat ze hun signature look reflecteren”, aldus de organisatie.

Voor Van Hemelen is de trui alvast een opsteker na een moeilijk voorjaar met veel pech en ziekte. “Dit geeft veel vertrouwen. Ik ging het seizoen in met relatief weinig verwachtingen. Dat ik dit kan realiseren in mijn eerste jaar bij de profs is héél leuk.”