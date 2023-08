VIDEO. ‘Dartskoningin’ Fallon Sherrock laat zien dat ze het nog steeds kan en gooit magistrale finish van het bord

Hoe zou het nog zijn met Fallon Sherrock? Wel, de ‘Queen of the Palace’ - de eerste vrouw ooit die een match op het WK darts won - is momenteel actief in de MODUS Super League, een alternatieve competitie van twaalf weken die in groepen afgewerkt wordt. Ook onder anderen Andy Baetens en Geert de Vos deden er deze zomer al aan mee.