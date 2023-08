Zelf heeft Gusta (100) nooit gedronken of gerookt, maar uit haar café kwam je niet nuchter

Het was feest in woonzorgcentrum Hoevezavel in Lommel: vrijdag vierde Gusta Vanduffel er haar 100ste verjaardag. Dertig jaar lang baatte ze met haar man café De Smid, een garage en een benzinestation uit. Haar leuze: “Zuipen of buiten.”

Op 18 augustus 1923 werd Gusta geboren in een gezin van elf kinderen. “Ik was de jongste”, vertelt de kranige eeuwelinge. “Ik had vier broers en zes zussen. Een groot gezin was vroeger heel gewoon. Onze ouders waren boeren. We woonden eerst in Ezaart in Mol. Toen ik 6 jaar oud was, zijn we verhuisd naar het Lommelse gehucht Stevensvennen. Ik ging naar school in Rauw (Mol), want op Stevensvennen was in die tijd geen school.”

Gusta leerde haar man Felix Imants kennen op de kermis van Rauw. Toevallig, want ze woonden allebei in Stevensvennen. In 1946 trouwden de twee. Na hun huwelijk baatten ze samen dertig jaar lang café De Smid, een garage en een benzinestation uit op Stevensvennen. Ze kregen twee zonen: Rik en Jean. Daarnaast namen ze ook weesjongen André op in hun gezin.

Altijd aan het werk

Gusta was dan ook altijd aan het werk. In het café was er altijd wel volk. Om half 9 ’s morgens kwamen de mannen van Lommel-Fabriek binnen, om 16 uur die van de bouw en ’s avonds weer ander volk. En tussendoor moest ze ook nog eens de mensen bedienen aan hun tankstation dat ook van ’s ochtends tot ’s avonds open was.

Zelf heeft Gusta nooit gerookt of gedronken, maar ze heeft wel veel mensen zat gemaakt. Cafégangers gingen niet vaak nuchter het café buiten. Kwam je bij Gusta in het café en dronk je te weinig, dan zei ze: “Zuipen of buiten!” Zat je op het terras en dronk je niets, dan zei ze: “Zuipen of binnen!”

Plumeau en stofdoek

In 1978 stopten Gusta en Felix met het café, het benzinestation en de garage. Ze gingen enkele huizen verder wonen. Zoon Rik kwam met zijn vrouw naast hen wonen. Nadat haar man Felix in 1984 overleed, zorgden haar zoon en schoondochter voor haar. Sinds acht jaar verblijft ze in woonzorgcentrum Hoevezavel op afdeling De Eik in Lommel. Daar woonde ze vlakbij haar broer Jan. Gusta poetste in het begin zelf graag haar kamer. Ze was dagelijks in de weer met plumeau en een stofdoek, zowel op haar kamer als op die van haar broer. Een geheim om 100 te worden, heeft ze niet. Op de vraag wat je moet doen om zo oud te worden, antwoordt ze fijntjes: “Blijven ademen.”