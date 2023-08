Britse horrorverpleegster die zeven baby’s vermoordde, krijgt levenslang en zal nooit meer vrijkomen

De Britse verpleegster Lucy Letby is maandag in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zeven pasgeboren baby’s. Kans op vervroegde vrijlating is er niet, dus zij zal met zekerheid nooit meer vrijkomen.

De zeven moorden vonden plaats in het Countess of Chester Hospital (in het Engelse Chester, vlak bij Wales) tussen juni 2015 en juni 2016. De zaak kwam aan het licht nadat een aanzienlijke stijging werd vastgesteld van het aantal baby’s dat onverwacht stierf op de prematurenafdeling van een ziekenhuis in Chester in 2015 en 2016. Verpleegster Lucy Letby was altijd aanwezig op het moment van de sterfgevallen, waardoor er argwaan ontstond.

De jury bevond haar eind vorige week schuldig aan de zevenvoudige moord en ook nog aan poging tot moord op zes andere baby’s. De rechter legde haar maandag een levenslange gevangenisstraf op. “Dit zijn misdrijven van een uitzonderlijke ernst”, zei hij. “Dit was een gruwelijke, berekende en cynische campagne van kindermoord waar de kleinste en meest kwetsbare kinderen bij betrokken waren.”

