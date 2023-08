Rode Duivel Amadou Onana slachtoffer van online racisme, Everton komt met statement: “Dergelijke uitspraken zijn verachtelijk”

“Everton veroordeelt elke vorm van racistische en discriminerende uitlatingen aan het adres van onze spelers ten strengste”, klinkt het bij de Engelse club op sociale media. “De club is op de hoogte van een racistische post gericht aan Amadou Onana. Dergelijke uitspraken zijn verachtelijk en mogen niet getolereerd worden. De club is bezig met een onderzoek om de dader te identificeren en zal ook de politie steunen bij hun onderzoek.”

“We moeten allemaal een nultolerantiehouding aannemen door dergelijk gedrag te rapporteren op sociale media en aan de autoriteiten. Racisme hoort niet thuis op het internet, in onze stadions of in onze gemeenschappen”, besloot de Premier League-club.

Everton ging zondag met 4-0 de boot in bij Aston Villa, de club van collega-Rode Duivels Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Onana - die al een hele zomer gelinkt wordt aan een transfer - stond in het verliezende kamp negentig minuten tussen de lijnen en deelde zondagavond het racisme via Instagram.