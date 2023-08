Remco Evenepoel kent zijn teamgenoten voor titelverdediging in de Vuelta: “We hebben een uitgebalanceerd team”

Uittredend winnaar Remco Evenepoel start komende zaterdag in Barcelona opnieuw als een van de topfavorieten voor de eindzege in de Ronde van Spanje (26 augustus-17 september). De kersverse wereldkampioen tijdrijden krijgt bij de Soudal Quick-Step twee landgenoten mee in steun, Pieter Serry en Louis Vervaeke. Het Belgische WorldTour-team maakte maandag zijn Vuelta-selectie bekend.

Met ook nog de Italianen Andrea Bagioli en Mattia Cattaneo, de Tsjech Jan Hirt, de Brit James Knox en de Deen Casper Pedersen vaardigt de Wolfpack een sterk team af.

Evenepoel won vorig jaar met de Vuelta zijn eerste Grote Ronde. Hij eindigde met een voorsprong van 2:02 op eerste achtervolger Enric Mas. Evenepoel droeg vanaf de zesde rit de rode leiderstrui en stond die niet meer af.

“Het wordt heel speciaal om terug te keren met het rugnummer één”, gaf Evenepoel aan bij de bekendmaking van de selectie. Hij zal in Spanje voor het eerst rijden in zijn trui van Belgisch kampioen op de weg. “Spanje is een van mijn favoriete landen. Ik heb er mij altijd goed gevoeld en veel succes gehad. Hopelijk zet deze trend zich de komende weken voort. Afgaande op het parcours en de startlijst wordt het een heel zware wedstrijd. Ik had een goede voorbereiding en kan rekenen op een sterke ploeg. Ik start met veel vertrouwen en motivatie.”

De 23-jarige Brabander won dit seizoen al tien keer. Naast het WK tijdrijden en het BK op de weg was hij de beste in Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de UAE Tour. Hij won ook twee ritten in de Giro, twee etappes in de Ronde van Catalonië en een rit in de Ronde van Zwitserland.

Sportdirecteur Klaas Lodewyck keek ook enthousiast vooruit. “We hebben een uitgebalanceerd team, bestaande uit sterke jongens voor tijdens de beklimmingen en renners die Remco kunnen beschermen op het vlakke. We hopen een goede start te hebben in Barcelona. Daarna bekijken we het dag per dag. Na de eerste etappes zullen we meer te weten komen over onze vorm en die van onze tegenstanders. We zijn gemotiveerd en kijken uit naar hopelijk drie sterke weken in Spanje.”

De 78e editie van de Vuelta schiet zaterdag uit de startblokken in Barcelona met een ploegentijdrit van 14,8 kilometer.

© EPA-EFE

UAE zakt af met Ayuso en Almeida als kopmannen

UAE Team Emirates trekt met de Spanjaard Juan Ayuso, de nummer drie in het eindklassement van vorig jaar, en de Portugees Joao Almeida als kopmannen naar de Ronde van Spanje (26 augustus-10 september). De wielerformatie maakte maandag zijn selectie bekend.

De 20-jarige Ayuso vervolledigde het podium van de laatste editie in het zog van eindwinnaar Remco Evenepoel en zijn landgenoot Enric Mas. Dit jaar kan de Catalaan rekenen op de steun van Joao Almeida, die in mei nog als derde eindigde in de Ronde van Italië.

De Spanjaard Marc Soler, luitenant van Tadej Pogacar in de laatste Ronde van Frankrijk, maakt ook deel uit van de selectie, net zoals de Australiër Jay Vine, de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Portugese tweelingbroers Rui en Ivo Oliveira.

Lotto Dstny trekt met vijf Belgen naar Spanje

Lotto Dstny heeft maandag zijn acht namen voor de Ronde van Spanje (26 augustus-17 september) op een originele manier bekendgemaakt. Volgers op sociale media moesten de namen van de renners uit een woordzoeker puzzelen.

Met Lennert Van Eetvelt, Thomas De Gendt, Sébastien Grignard, Sylvain Moniquet en Milan Menten komen er vijf Belgen aan het vertrek voor het Belgische ProTeam. Voor Van Eetvelt, Grignard en Menten wordt het hun eerste Grote Ronde. De 36-jarige De Gendt is aan zijn 24e Grote Ronde toe, zijn negende Vuelta. Hij won in het verleden een rit in Spanje, in 2017. Een jaar later pakte hij de eindzege in het bergklassement.

De Deen Andreas Kron, de Argentijn Eduardo Sepulvedo en de Australiër Jarrad Drizners vervolledigen de Lotto-kern.

© BELGA

“Ik denk dat we een sterke, uitgebalanceerde ploeg hebben voor deze laatste grote ronde van het seizoen”, reageerde sportief manager Kurt Van de Wouwer. “Zonder een uitgesproken kopman, dus iedereen mag zijn kans gaan. In de jongste Tour de France hebben we nagenoeg dagelijks onze strijdlust laten zien en mocht Victor Campenaerts als ultieme bekroning het podium betreden in Parijs als Super Combatif. In Spanje willen we voortgaan op dat elan en onze renners elke dag in de strijd zien.”

Er wordt ook veel verwacht van youngster Lennert Van Eetvelt. “Hij is met zijn 22 jaar de youngster van het pak”, aldus Van de Wouwer. “Lennert liet dit jaar al een paar mooie dingen zien en pakte in de Sibiu Tour zijn eerste profzege. Hij mag nu voor het eerst proeven van een grote ronde en start zonder enige druk. Milan Menten is onze snelle man in deze ploeg en we hopen hem in de mix te zien in de sprintetappes in deze Vuelta. Hij krijgt daarbij de steun van Jarrad Drizners.”

© BELGA

Mas viert rentree bij Movistar na zware val in Tour

De Spanjaard Enric Mas staat voor zijn terugkeer in het peloton in de aankomende Ronde van Spanje (26 augustus-17 september). Zijn werkgever Movistar kondigde maandag aan dat hij tot de selectie behoort.

De 28-jarige Mas kwam zo’n twee maanden geleden zwaar ten val in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk en moest uit koers stappen met een gebroken rechterschouderblad.

Mas eindigde in 2018, 2021 en 2022 telkens als tweede in de Vuelta. Vorig jaar moest hij enkel Remco Evenepoel voor zich dulden. Mas wordt in eigen land bijgestaan door landgenoten Carlos Verona, Oier Lazkano, Ivan Garcia Cortina en Jorge Arcas, de Portugezen Nelson Oliveira en Ruben Guerreiro en de Colombiaan Einer Rubio.

Vingegaard en Roglic kopmannen bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft zondag zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de komende Ronde van Spanje (26 augustus-20 september). Het Nederlandse WorldTour-team start met de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard en de Sloveense Girowinnaar Primoz Roglic als kopmannen.

De twee krijgen de Amerikaan Sepp Kuss, de Nederlanders Wilco Kelderman, Robert Gesink en Dylan van Baarle, de Hongaar Attila Valter en de Sloveen Jan Tratnik mee in steun. Bergop moeten vooral Kuss en Kelderman (opnieuw) hun waarde bewijzen. De Amerikaanse klimknecht rijdt zijn derde grote ronde van het jaar.

© Getty Images

Jumbo-Visma wil proberen een alledrie de grote rondes in hetzelfde jaar te winnen. “Een ambitieus doel dat we durven uit te spreken en waarvoor we een enorm veelzijdig en sterk achttal op de been kunnen brengen in Spanje”, blikte ploegleider Marc Reef vooruit op de teamwebsite. “We zijn overal op voorbereid met deze ploeg en ik kijk er heel erg naar uit om met deze renners te kunnen starten in Barcelona.”

Het team wordt aangevoerd door de winnaars van de twee meest recente grote rondes. “Zij beginnen samen als leiders van deze ploeg aan de koers”, legde Reef uit. “Roglic heeft een zeer goede voorbereiding gehad met na de Giro eerst rust en daarna een hoogtestage gevolgd door de Ronde van Burgos (die hij zaterdag als eindwinnaar afsloot, red.). Vingegaard heeft zijn rust genomen na zijn Tourwinst, maar heeft daarna de training weer opgepakt en de signalen die we van hem gekregen hebben, zijn ook zeer goed. Het grote doel is dat een van hen uiteindelijk met de rode trui naar Madrid rijdt.”