Remco Evenepoel treft in de Vuelta een Belgische voorzitter van de UCI-wedstrijdjury en ook een landgenoot als VAR

Voor de tweede keer dit jaar rijdt Remco Evenepoel een grote ronde waarin een Belg als voorzitter van de UCI-wedstrijdjury is aangeduid. In de Giro was dat de Oost-Vlaming Luc Herpelinck en nu leidt provinciegenoot Guy Dobbelaere de Vuelta in goede banen.

Dobbelaere is geen groentje in het vak, integendeel. De 53-jarige boekhouder uit Geraardsbergen, werkzaam bij de politie, was al twee keer voorzitter in de Tour (2012 en 2015) en ook al één keer in de Giro (2021). Met nu ook de Vuelta zal hij alle drie de grote ronden geleid hebben. Daarnaast was hij al meerdere keren aan de slag als UCI-commissaris van het vierkoppige panel. Het is in die zin zijn tweede Vuelta.

Daarenboven is de VAR met dienst ook al een landgenoot. Luikenaar Thierry Diederen, wonend in het Land van Herve, neemt deze rol waar. Hij was vroeger ook al lid van de vierkoppige, internationale wedstrijdjury van grote ronden.

Dobbelaere wordt vanaf Barcelona tot Madrid bijgestaan door de Duitse commissaris Alexander Donike, de Spanjaard Juan Martin Sanz en de Amerikaan Randall Shafer. De commissarissen op de motor en lijnrechters zijn allemaal Spanjaarden. Uitgenomen één Italiaan die kadert binnen een uitwisselingsprogramma met de Giro. Daar was dit jaar ook een Spanjaard aan de slag.

© BELGA

Evenepoel kent zijn teamgenoten

Uittredend winnaar Remco Evenepoel start komende zaterdag in Barcelona opnieuw als een van de topfavorieten voor de eindzege in de Ronde van Spanje (26 augustus-17 september).

De kersverse wereldkampioen tijdrijden krijgt bij de Soudal Quick-Step twee landgenoten mee in steun, Pieter Serry en Louis Vervaeke. Het Belgische WorldTour-team maakte maandag zijn Vuelta-selectie bekend. Met ook nog de Italianen Andrea Bagioli en Mattia Cattaneo, de Tsjech Jan Hirt, de Brit James Knox en de Deen Casper Pedersen vaardigt de Wolfpack een sterk team af.