3x3-bezieler Nick Celis nu ook preventief geschorst door FIBA voor mogelijke fraude

Vorige week stond Nick Celis nog op de dertiende plaats op de individuele 3X3 worldranking en was hij daarmee de beste Belg. Deze week is de Antwerpse 3X3 speler van die ranking verdwenen.

Nick Celis werd, net als Anthony Chada en Thierry Mariën, door de federatie drie jaar geschorst om in België basketbal te spelen. Gezien de ernst van de zaak (de mogelijke fraude richting het organiseren van 27 fictieve toernooien in aanloop naar Olympische Spelen van Tokio 2020) heeft FIBA deze schorsing preventief overgenomen. Gevolg is dus dat Nick Celis, die ook al niet meer mocht aantreden voor ook de nationale ploeg 3X3 Lions, voorlopig niet meer mag meespelen voor Antwerp TOPdesk. Het team waar hij zeg maar de stichter van is en de voorbije jaren zich opwerkte naar de wereldtop. Hij is al zijn individuele punten kwijt op de wereldranking. Dat heeft enerzijds zijn weerslag op Antwerp TOPdesk dat terugvalt van de tweede naar de derde stek op de de World Tour en anderzijds de 3X3 Lions (Belgische nationale ploeg) die wegzakt naar de negende stek.