Heemkundige kring renoveert al 20 jaar Diepenbeekse kapelletjes

Een coniferenhaag zorgde ervoor dat het verloederde, maar de heemkundige kring van Diepenbeek heeft het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in de Volksstraat opnieuw in ere hersteld. Met wat metselwerk, een nieuw dak en een nieuw laagje verf ziet de kapel er weer uit als nieuw.

Het is al meer dan twintig jaar traditie: elk jaar op 15 augustus, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, wordt een van de Diepenbeekse kapelletjes in ere hersteld. Een verwezenlijking van de heemkundige kring in samenwerking met het gemeentebestuur. Dit jaar ontfermde de werkgroep kapellen van de heemkundige kring zich over de kapel in de Volksstraat. Dit kleine erfgoed stond jarenlang onder de verdrukking van een oude uit de kluiten gewassen conifeer, waardoor het zeer bouwvallig was geworden. Het kapelletje werd zo goed als mogelijk weer opgemetst met de noppenblokken, het dak werd vernieuwd en het geheel werd opnieuw geschilderd. Ook het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux kreeg een nieuw laagje verf.

Beeldje gestolen

“Ik ontdekte het kapelletje tijdens het samenstellen van het boek 'Diepenbeek en zijn kapellen'”, vertelt Yvonne Dewarier van de heemkundige kring. “Johan Switten (toen 82 jaar) vertelde toen dat zijn grootouders Lambert Iven en Colette Auwerx in dit boerderijtje gewoond hebben en dat het kapelletje er toen dus al was. Daarna werd de familie Nassen jarenlang eigenaar van de kapel.”

“De huidige eigenaars zijn Dirk en Hilde Briers-Geuens”, vertelt Yvonne. “Vader Geuens heeft het kapelletje jarenlang met zijn beste zorgen onderhouden. Het was destijds toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, maar zo'n tien jaar geleden werd het Lieve-Vrouwbeeldje door vandalen uit de kapel gestolen. Vader Geuens kocht in de kringwinkel een ander beeld. Dit was het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux, waardoor het kapelletje een nieuwe invulling kreeg.”

Erfgoed

Op dinsdag 15 augustus werd het kapelletje in de Volksstraat in ere hersteld. Dat gebeurde onder een stralend zonnetje en met een talrijke talrijke opkomst van buurtbewoners en sympathisanten. De Koninklijke harmonie De Stroobanders opende de plechtigheid, gevolgd door een welkomstwoordje van de voorzitter van de heemkundige kring Arie Vermin. Diaken Jos Holsteens en Joey Wolfs zegenden het kapelletje in.

In de groene omgeving van het vroegere kasteel ‘de Heusch’, beter bekend als kasteel Visserij, kon er nog wat nagepraat worden bij een drankje en de mooie klanken van de harmonie. “Als heemkundige kring zijn we trots dat we voor Diepenbeek weer een mooi stukje erfgoed hersteld hebben dat anders binnen een paar jaar verdwenen zou zijn”, besluit Yvonne.