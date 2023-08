Jeanne en Jef gingen 65 jaar geleden op huwelijksreis naar wereldexpo in Brussel

Ham

Zo’n 65 jaar geleden, op 9 augustus 1958, stapten Jeanne Van Uytsel en Jef Rutten in het huwelijksbootje. Ze gingen op huwelijksreis naar de wereldexpo in Brussel. Het briljanten paar vierde hun huwelijksverjaardag afgelopen zaterdag in het bijzijn van hun vier kinderen, tien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Ze werden ontvangen op het gemeentehuis van Ham en mochten zelfs een medaille van het koningshuis in ontvangst nemen.