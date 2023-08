Olympische kampioen Blummenfelt houdt triatleet Pieter Heemeryck van zege in Singapore

Pieter Heemeryck is zondag in Singapore tweede geworden in de Aziatische manche van de rijk gedoteerde PTO Tour. De 33-jarige Vlaams-Brabander had voor 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 18 kilometer lopen 3u22:47 nodig. Alleen de Noor Kristian Blummenfelt was sneller. De olympische kampioen klokte af in 3u20:48. De Amerikaan Jason West finishte in 3:24.03 als derde.