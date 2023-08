Pas getrouwd: Stevie en Katarina in Heers

Heers

Stevie Schoels (37) uit Sint-Truiden, accountmanager bij One Telecom in Andenne

Katarina Bienkens (46) uit Heks, bediende bij Aldi in Borgloon

Kinderen: Femke (23), Jelle (20), Alani (14) en Lars (10)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In april 2020 was ik op zoek naar een nieuw gsm-hoesje en Stevie had eentje op een tweedehandssite staan. We zijn berichten blijven sturen en nadien gaan wandelen. Intussen vormen we een nieuw samengesteld gezin”, zegt Katarina. (frmi)

