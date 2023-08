Novak Djokovic wint ATP Cincinnati en neemt revanche op Carlos Alcaraz voor verloren Wimbledonfinale

De 36-jarige Serviër Novak Djokovic heeft zondag revanche genomen voor zijn verloren Wimbledonfinale. In de finale van het Masters 1.000 van Cincinnati (6,6 miljoen dollar) won de nummer twee van de wereld met 5-7, 7-6 (9/7) en 7-6 (7/4) van ’s werelds nummer een, de 20-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz. Daar had hij wel 3 uur en 49 minuten voor nodig.

Het is de vierde toernooizege van het seizoen voor Djokovic. Eerder dit jaar won hij in Adelaide en bracht hij met het Australian Open en Roland-Garros een 22ste en 23ste Grand Slam op zijn palmares, waarop nu in totaal 95 titels prijken.

In Cincinnati kwam zijn naam een derde keer op de erelijst. Hij won het hardcourttoernooi in Ohio ook in 2018 en 2020. Voordien was hij er vijf keer verliezend finalist, drie keer tegen Roger Federer en twee keer tegen Andy Murray.

In de onderlinge confrontaties tussen de beste twee spelers van dit moment is het nu 2-2 gelijk. Alcaraz won vorig jaar in de halve finales van het graveltoernooi in Madrid met 6-7 (5/7), 7-5 en 7-6 (7/5) en dit jaar in de Wimbledonfinale met 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 en 6-4. Op Roland-Garros hield Djokovic de jonge Spanjaard met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1 uit de finale.