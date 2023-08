Omstaanders graaien geld van straat in Pelt: biljetten blijken nep

Pelt

In Overpelt dachten ze donderdagavond de ‘jackpot’ te kunnen winnen toen ze geldbiljetten zagen dwarrelen op het kruispunt van de Ringlaan en de Astridlaan in Pelt. De gretige graaiers stelden al snel vast dat het geld nep was. Ze gooiden het in de vuilnisbak en enkele biljetten werden bij de politie HANO afgegeven.