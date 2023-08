Pukkelpoppers strompelen moe, maar voldaan naar huis: “Slapen, douchen, niks doen”

Een stralend zonnetje wuift de festivalvierders uit. Goed bepakt maken ze de omgekeerde richting na de invasie op donderdag. Vier dagen feesten doet wat met een mens. “Ik heb keelpijn. Het was zwaar, heel zwaar, maar fantastisch. Macklemore was te gek”, kan Katja Verdonck uit Geel nog net uitbrengen. Voor Julie Skutta uit Maasmechelen moest Pukkelpop ook niet meer langer duren. Samen met haar vriendinnen gooit ze haar spullen voor zich uit. “Ik heb amper twee uur geslapen. De voorbije dagen was het niet veel meer. En nu slapen, douchen, niks doen”, valt nog net te ontcijferen.

Julie Skutta kampt met ernstig slaaptekort. — © Sven Dillen

Een douche staat ook op de verlanglijst van Mirte Wissink en Eva Roosjen uit het Nederlandse Zutphen. “Wij zijn vies. De rijen aan de campingdouches zijn altijd veel te lang. Het leukste van de voorbije dagen? The Killers, Limp Bizkit en een watergevecht met pistooltjes op de camping.” Veel kunnen de bezoekers niet meer uitbrengen. Voor lange conversaties moest u maandag niet bij de doodvermoeide en zeer voldane festivalgangers zijn.

© Sven Dillen

Ingestorte partytenten

Op de camping, die sloot om 12 uur, waren dezelfde taferelen zichtbaar als de voorbije jaren. Partytenten liggen schots en scheef tegen de grond, tentjes zijn ingestort en aan potten Aïki Noodles of blikken Cara Pils geen gebrek. De Kringwinkel Okazi mag zich weer opmaken voor een aanzienlijke buit. Volgend jaar zal het overgrote deel van het materiaal weer te koop zijn in de festivalwinkel op de Pukkelpopcamping. De Kempische Steenweg geeft nog tot 16.00 uur voorrang aan de Pukkelpoppers. Daarna neemt koning auto het over, al hebben de voorbije edities aangetoond dat dit ook wel vroeger kan zijn. Het aftellen naar de 37ste editie volgend jaar tussen 15 en 18 augustus kan nu echt beginnen.

© Sven Dillen