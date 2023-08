Peer

Patricia Houtmeyers (27) uit Mechelen, PAB-asisstent bij een gezin thuis

Leendert Maes (28) uit Hechtel, magazijnmedewerker Scania en flexijob bij Vanille&Co

Kinderen: Kayleigh (6) en Jake (3)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al sinds juni 2012. We waren buren. We zijn al 1,5 jaar een koppel geweest. Dan zijn we een klein jaartje uit elkaar geweest en nu zijn we weer samen, sinds augustus 2014“, aldus het bruidspaar. (peb)

