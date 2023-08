Presentator Bart Schols in rouw: “Jij was m’n derde ouder, en de eerste echte”

Bart Schols, die in 2020 geadopteerd werd door zijn pleegouders, heeft afscheid moeten nemen van zijn adoptievader. “M’n derde ouder, en de eerste echte, aan wie ik alles in m’n huidig bestaan te danken heb”, schrijft hij op Instagram.

Schols kwam als tiener bij Georges en Josephine terecht nadat zijn moeder uit het leven stapte. Vandaag neemt de presentator afscheid van Georges ‘Joske’ Janssens die hem mee opvoedde en die Schols beschouwt als zijn “eerste echter ouder”.

“Tot anker van Vlaanderen heeft hij het niet geschopt, maar hij was wel het mijne. Georges ‘Joske’ Janssens, 18.10.1935, eind jaren ‘50 op de rechterflank bij Osschot Sport waar hij naar het schijnt harder tackelde dan een blok beton. De mevrouw naast hem op de foto’s, mijn ander anker, omschreef het volgens dezelfde bronnen als volgt van aan de zijlijn: Jansseeeens! Varken!” Ze zouden volgende maand 65 jaar getrouwd zijn”, schrijft Schols op sociale media met tal van foto’s van het gezin.

Schols werd in 2020 officieel geadopteerd door zijn pleegouders. Hun naam nog overnemen, daar was het volgens Schols wat laat voor. De adoptie was dan ook vooral symbolisch belangrijk. “Dan heb ik opnieuw twee ouders”, vertelde Schols daarover in een interview met Humo eind 2019.