Loena Hendrickx treft wereldtoppers in Japan

Kunstschaatsster Loena Hendrickx krijgt vroeg in het seizoen de kans zich te meten met de twee rijdsters die haar tijdens de laatste wereldtitelstrijd versloegen. Op 7 oktober verschijnt Hendrickx in het Japanse Saitama op het ijs tegen de Japanse wereldkampioene Kaori Sakamoto en de Amerikaanse Isabeau Levito.

Voor de gelegenheid maakt Hendrickx deel uit van een Europees team, waarin de Zwitserse Kimmy Repond haar ploeggenote is. Wereldkampioene Sakamoto vertegenwoordigt met Satoko Miyahara Japan. Levito, nummer twee van de WK, vormt een team met Mariah Bell.

De competitie gaat door in Saitama, in de arena waar vijf maanden geleden om de wereldtitel werd gereden en Hendrickx als derde eindigde. De rijdsters voeren alleen een vrije oefening uit. Twee weken later schaatst Hendrickx Skate America, de eerste van haar twee Grand Prix-wedstrijden van het seizoen.

Hendrickx (23) was deze zomer al een keer in Japan voor exhibities. Onder leiding van coach en broer Jorik en choreograaf Adam Solya heeft ze de afgelopen maanden aan nieuwe programma ‘s gewerkt. Het vrije programma heeft als titel “Break my soul”, het korte “Living for Love”. Basis is de muziek van Madonna en Beyonce.