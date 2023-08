‘This is us’-acteur Ron Cephas Jones overleden aan slepende longziekte

In Los Angeles is de Amerikaanse acteur Ron Cephas Jones op 66-jarige leeftijd overleden. Twee jaar geleden kreeg hij nog een dubbele longtransplantatie.

Ron Cephas Jones is bij ons vooral bekend van zijn rol in de tv-serie This is us. Daarin speelde hij de vader die lange tijd afwezig was en uiteindelijk toch vergiffenis krijgt. Ron Cephas Jones kreeg twee Emmy Awards voor die rol.

“Ron Cephas Jones had heel zijn leven last van een longaandoening”, liet zijn management weten. “Twee jaar geleden kreeg hij nog een dubbele longtransplantatie.”

Ook als theateracteur viel Ron Cephas Jones in de prijzen. Voor zijn rol in de Broadway-productie Clyde’s kreeg hij de Drama Desk Award. Jones speelde ook samen met Octavia Spencer in de serie Truth be told. Zij schrijft op haar sociale media: “Ron was een onwaarschijnlijk getalenteerde acteur. Maar veel belangrijker: hij was een heel mooie mens. Elke dag op de set met Ron was een goede dag.”

Sterling K. Brown, die zijn zoon speelt in This is us, schreef op zijn sociale media: “Eén van de mooiste mensen die ooit op aarde heeft rondgelopen, is niet meer.”