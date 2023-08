Britney Spears laat liefdesbreuk duidelijk niet aan haar hart komen, terwijl haar ex wordt beschuldigd van ontrouw

Op haar Instagram-pagina is de Amerikaanse vrouw Ashley Franke heel duidelijk wanneer het over Sam Asghari gaat. Ze zegt dat Asghari haar heeft misbruikt toen hij haar privécoach was in een fitnesscentrum in Beverly Hills. Ze beweert ook dat hij zijn vrouw – Britney Spears – daar constant bedroog met andere vrouwen die er kwamen sporten.

Ashley Franke zegt bewijzen te hebben van Asghari’s ontrouw, in de vorm van sms-berichten. Ze heeft die allemaal gespaard en gaat die nu naar de advocaten van Britney Spears doorsturen: “Want die vrouw heeft al genoeg geleden.”

Britney Spears zelf lijkt het allemaal niet aan haar hart te laten komen. Afgelopen weekend hield ze een vrijgezellenfeestje met zes mannelijke vrienden in het huis van een vriend. Op haar socialemediakanalen postte ze een filmpje waarop een van die vrienden haar been likt vanaf haar knie naar haar heup. Ondertussen roept een cameraman dat de likker aan Britney’s’ billen moet beginnen.

Op een volgend beeld ligt de kortgerokte Britney horizontaal in de armen van vijf half ontblote mannen.

Vorige week raakte bekend dat Britney Spears en Sam Asghari een punt zetten achter hun relatie van zeven jaar, waarvan ze veertien maanden getrouwd waren.