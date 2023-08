Plots opgedoken beelden van horrorcrash in de Tour doen pijn aan de ogen: Carlos Rodriguez is noorden kwijt na ‘face plant’

Carlos Rodriguez staat komend weekend aan de start van de Vuelta nadat de Spanjaard ook al de Tour betwistte. De renner van INEOS kwam toen in de voorlaatste etappe zwaar ten val in de afdaling van de Ballon d’Alsace. Nadien reed Rodriguez met een bebloed gezicht verder, evenals Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Beelden van de horrorcrash waren er echter niet… Tot nu.

Daaruit blijkt dat Rodriguez tegen hoge snelheid vol met z’n gezicht tegen het asfalt ging. Kuss probeerde de Spanjaard te ontwijken door over hem te willen springen met de fiets. De Amerikaanse luxeknecht ging echter over zijn stuur. Terwijl Kuss meteen verderreed, was Rodriguez even het noorden kwijt na zijn tuimelperte.

De schade:

