Vooraanstaande Russische astronoom afgevoerd naar ziekenhuis na crash van maanlander

Een topastronoom die meewerkte aan de mislukte ruimte-expeditie van Rusland met het gecrashte Luna-25 ruimteschip is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. “Dit was heel mijn leven”, aldus de man die hoopte het maanprogramma nieuw leven in te blazen.

Mikhail Marov (90) was een van de belangrijke adviseurs van de missie waarbij het onbemande ruimteschip Luna-25 de controle kwijtraakte en op 19 augustus neerstortte op het maanoppervlak. Het was de eerste Russische maanexpeditie in 47 jaar.

Volgens astronoom Marov zou er een fout zijn geweest in de algoritmes voor de lancering, die fout moet volgens de man nu gevonden worden. Daarom roept hij nu op tot volledige openheid over de reden waarom de expeditie mislukt is en vraagt hij ook om een onderzoek. Maar door de mislukte missie is de gezondheidstoestand van Marov intussen verslechterd. Luna was namelijk zijn “laatste hoop om het maanprogramma nieuwe leven in te blazen”.

“Hoe kan ik me geen zorgen maken? Dit was heel mijn leven. Het is allemaal erg moeilijk”, vertelde de professor vanuit het ziekenhuis. Rusland had geen maanmissie meer ondernomen sinds Luna-24 in 1976, toen communistenleider Leonid Brejnev het land regeerde. Luna-25 was het meest ambitieuze ruimteproject van Poetin in 24 jaar als president en premier van Rusland. Yury Borisov, een Poetin-loyalist en ex-premier die nu aan het roer staat van het Russische Ruimteagentschap, ziet nu mogelijk zijn toekomst in het agentschap in gevaar komen.