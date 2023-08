Ze scoorde enige goal van de WK-finale en bezorgde Spanje de titel, maar kreeg na de match te horen dat haar papa overleden is

De Spaanse vrouwen kroonden zich zondag voor het eerste tot wereldkampioen door in de WK-finale Engeland te verslaan met 1-0. Olga Carmona scoorde het enige doelpunt. Na afloop kreeg ze echter te horen dat haar vader overleden was.

De 23-jarige linksback van Real Madrid maakte het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Engeland en kon zo de trofee in de wacht slepen. Ze droeg bovendien haar doelpunt op aan de moeder van haar beste vriendin, die zopas overleden was. Maar terwijl Carmona de match van haar leven speelde, overleed haar vader ten gevolge van een langdurige ziekte, aldus Reuters.

“Ik weet dat je vanavond naar me hebt gekeken en dat je trots op me bent. Rust in vrede papa”, schreef Carmona op sociale media. Bij het bericht voegde Carmona een foto toe waarop ze haar winnaarsmedaille kust. “En zonder het te weten, had ik mijn ster al voordat de wedstrijd begon. Ik weet dat je me de kracht hebt gegeven om iets unieks te bereiken.” Een gouden ster wordt op het shirt van de winnaars van een Wereldbeker gezet, boven het wapenschild van het nationale team.

“We betreuren het ten zeerste om het overlijden van de vader van Olga Carmona te moeten melden”, aldus de Spaanse voetbalbond. “De voetbalster hoorde het droevige nieuws na de WK-finale. We sturen onze meest oprechte knuffels naar Olga en haar familie in een moment van diepe pijn. We houden van je, Olga, je bent de geschiedenis van het Spaanse voetbal.”