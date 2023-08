Van matching hemdjes tot Florence and the Machine look-a-likes: dit zijn de opvallendste Pukkelpoppers

Matching outfits

Jamie en Dries zijn als een package deal. Van chirokamp tot Pukkelpop: overal waar deze mafkezen gaan of staan, dragen ze dezelfde outfit.

© Sven Dillen

Overal sterretjes

Kim valt graag op, en dat is bij deze gelukt. “Er moet altijd iets roze in mijn outfits zitten. De rok spotte ik vorig jaar op Pukkelpop, en heb ik nu zelf ook besteld via Shein.”

© Sven Dillen

Look-a-like

Deze Florence and the Machine look-a-likes zijn ongelooflijk teleurgesteld dat hun favoriete artiest niet komt opdagen zondag. “Maar daarvoor laten we onze outfit nog niet thuis”, zeggen Sabina en Anna.

© snvn

Glitters

Fien zal je zelden in een “normale” outfit zien. “Ik spring graag uit de grijze massa.” De glitters in haar gezicht en het bodysuit van de mama do the trick op Pukkelpop.

© Sven Dillen

Beestenboel

Gespot op de camping: de zotte accessoires van Raoul en Femke. “Pukkelpop is een van de weinige kansen die je hebt om eens iets zot aan te trekken. Dus die grijpen we met beide handen.”