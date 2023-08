Minstens zeven doden bij ongeval met bus voetbalsupporters in Brazilië

Ten minste zeven personen zijn zondag in Brazilië om het leven gekomen en 27 anderen zijn gewond in het ziekenhuis opgenomen na een ongeluk met een bus met supporters van de bekende voetbalclub Corinthians uit Sao Paulo. Dat is vernomen van de hulpdiensten.

De autocar met meer dan 40 fans van Corinthians kantelde ’s ochtends in een bochtige afdaling van een snelweg nabij Belo Horizonte, in de zuidoostelijke staat Minas Gerais. De bus was op de terugweg van een wedstrijd in Belo Horizonte.

“Er waren zeven doden en 27 personen werden naar ziekenhuizen in de regio gebracht”, vertelde brandweerluitenant Fernando Frois aan lokale verslaggevers. Hij zei niet in welke toestand de gewonden verkeerden.

De belangrijkste Braziliaanse clubs, de voetbalbond (CBF) en president Lula da Silva hebben hun medeleven betuigd aan de families en dierbaren van de slachtoffers.

Het nationale landtransportagentschap (ANTT) zei dat de bus niet aan de normen voldeed. “Het voertuig had geen registratie of noodzakelijke vergunning om passagiers tussen staten te vervoeren”, stelt het agentschap in een persbericht.

Volgens getuigenissen van passagiers, verzameld door de nieuwssite G1, riep de chauffeur dat hij geen remmen had kort voor hij de controle over de bus verloor.

© REUTERS