Wat is de rekening van vier dagen Pukkelpop? En hoe kan je besparen? “140 euro per persoon aan bonnen”

Pieter en zijn vrienden gaven elk zo’n 500 euro uit op Pukkelpop. “Met je festivalticket, campingticket en bonnen alleen al ben je 400 euro kwijt. Daarnaast zijn we nog de supermarkt gaan plunderen voor eten en drinken op de camping. Dat is goedkoper dan eten op de wei, maar het is natuurlijk niet gratis. Komt er ook nog bij: onze partytent was dit jaar aan vervanging toe, dus daar hebben we ook voor samengelegd. Gelukkig staat hij nog recht, dus kunnen we hem volgend jaar opnieuw gebruiken.”

Pieter en zijn vrienden maken de rekening: 500 euro voor vier dagen PKP. — © snvn

Kaat, Lotte en Anke gaven alleen al aan bonnetjes 140 euro per persoon uit. “En dan heb je je ticket nog niet betaald. Wat we wel doen om te besparen is gaan eten in de straat. Je zou versteld staan van hoeveel geld je daarmee kan uitsparen.” Het totale kostenplaatje schatten ze tussen de 500 en de 600 euro.

Kaat, Lotte en Anke gaven elk 140 euro uit aan bonnen. — © snvn

Recyclen loont

Anna-Lucia pakte het slim aan. “Ik heb 8 bonnen verdiend door bekertjes te rapen. Als je lege bekertjes naar een recycle point brengt, krijg je daar in ruil bonnen voor. Een kleine moeite die een groot verschil maakt. Een bon kost 3,50 euro, dus tel maar uit.” In het algemeen hebben zij en haar vrienden zo’n 500 euro per persoon uitgegeven. “Oh shit, hebben we echt zoveel geld uitgegeven?”

Anna-Lucia en haar vrienden gaven ongeveer 500 euro per persoon uit. — © snvn

Machteld heeft externe hulp ingeschakeld. “Mijn papa komt met de auto naar het festival, hij neemt dan frisse pintjes mee voor op de camping. Zo kan ik al wat besparen op bonnen, zonder dat ik warm bier moet drinken. Maar als ik een totaalplaatje bereken, zal ik toch ongeveer 500 euro kwijt zijn.”

Werken op Pukkelpop

Jarne spant de kroon met 610 euro voor een ticket en bonnen alleen: “Daar is mijn eten nog niet bijgerekend. Ik durf de rekening nu nog niet maken.” Elise komt er dan weer uitzonderlijk goedkoop vanaf. Voor vier dagen Pukkelpop betaalde ze amper 35 euro. “Omdat ik op de camping werk, heb ik een gratis ticket gekregen. Per shift krijgen we daar nog eens vier bonnen bij. En dan heb ik nog wat extra bespaard op bonnen door bekertjes te rapen op de wei. Vijf minuten werk, en je kan de hele avond Aperol drinken. Ideaal!” (lacht)