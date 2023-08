Pukkelpop wordt beter en beter: Foals had zeker niet misstaan op de Main Stage

De slotdag van Pukkelpop wordt er maar beter en beter op. Het optreden van Foals in de Marquee was top. Het betere gitaarwerk dat we dit weekend te zien kregen.

Foals toonde zich een publiekstrekker. Wie enkele minuutjes te laat was, moest vrede nemen met een plekje buiten de Marquee. Een hele meute genoot buiten alsnog al zittend van de de deuntjes.

‘Wake me up’ was een passende opener voor een show waar je allesbehalve slaperig van werd. Bekende (FIFA-)hits ‘Mountain at my Gates’ en ‘My Number’ werden op luid gejoel onthaald. De Britten rockten bij momenten alles aan flarden. Bij ‘Spanish sahara’ ging heel de zaal geknield zitten bij de rustigere intro, om vervolgens recht te veren bij het up-tempo refrein. Naar het einde van te show ging het er steeds steviger aan toe. Slotnummer ‘Two steps, twice’ met een zeer lange opbouw leende zuch perfect voor een bijna tien minuten lang-durende moshpit. Wow. Foals had zomaar op de Main Stage kunnen staan.