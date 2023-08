Nostalgie, emoties, ijsjes en vooral veel plezier: dit was dag 4 van Pukkelpop

Geen sprake van uitbollen op dag 4 van Pukkelpop. Zondag was misschien wel de beste dag van het hele festivalweekend. Emmy d’Arc en Xink hadden al vroeg de toon gezet. Zwangere Guy, Macklemore en King Gizzard and the Lizard Wizard volgden netjes dat voorbeeld. Genieten geblazen, en dat alles onder een stralend zonnetje.

Balthazar is veel, veel, veel meer dan een vervangact

Balthazar gaf onlangs te kennen een pauze in te lassen maar werd door het wegvallen van Florence+ The Machine naar Kiewit geroepen. Geen wapperende jurken en rosse lange haren, geen blote voeten en geen bombast. In de plaats: stijlvolle, elegante Belgische pop. Wij waren daar niet rouwig om, sorry fans.

© Sven Dillen

Macklemore laat Pukkelpop kraaien van plezier: “Beste show van heel de zomer”

Door de afzegging van Florence + The Machine werd het optreden van Macklemore vandaag plots nog belangrijker. Teleurstellen was uit den boze, dat deed hij allerminst. Pukkelpop kraaide van plezier.

© Boumediene Belbachir

Nu zijn we zeker: de band gaat nóóit stuk

Na Werchter deed Xink ook op Pukkelpop exact wat de fans verwacht hadden. Drie kwartier jeugdsentiment ophalen onder een bradend zonnetje.

© Karel Hemerijckx

Emmy d’Arc toont dat Alken meer te bieden heeft op Pukkelpop dan enkel Cristal

De Alkense trots op Pukkelpop was zondagmiddag even niet dat fris getapt Cristalleke, maar wel zangeres Emmy d’Arc. Al vroeg op de middag trakteerde ze op een gezellig concertje. De 26-jarige performde alsof ze dit al 20 jaar doet. Soms gevoelig, soms krachtig, maar bovenal ontzettend zuiver.

Maar nu komen we aan het muzikale dieptepunt of beter: de marteling van Pukkelpop

Wie herinnert zich nog het optreden van Lil Uzi Vert op Pukkelpop vorig jaar? Hopelijk niet te veel mensen, want het was het dieptepunt van de vorige editie. Uzi heeft eindelijk zijn opvolger te pakken, Lil Tjay deed nog slechter. En nee, we overdrijven niet. Oordeel gerust zelf.

Pijnlijk.

Onze vrouw op Pukkelpop: “Snel gaan plassen? Dat kan. Als je een piemel hebt”

Zaterdagavond 23 uur, aan de toiletten rechts van de Boiler. Duwen, drummen en soms noodgedwongen voorkruipen – hier en daar ruziemaken - om binnen de twintig minuten je blaas te kunnen legen. Enkele tientallen meters verderop: een stilleven van een extra urinoir. Snel even gaan plassen tijdens het feesten in de Dance Hall of meekwelen in de Club? Dat kan. Als je een piemel hebt. Bij gebrek aan een externe plasbuis ben je op Pukkelpop doorgaans gedoemd tot lange rijen.

Nee, hier stopt de verontwaardiging niet van onze vrouw op Pukkelpop: lees hier de rest.

© rr

Zwangere Guy entertaint en inspireert op Pukkelpop

Het optreden van Zwangere Guy op Pukkelpop liet ons zowat alle mogelijke gevoelens ervaren. Emoties, frustraties, gelukzaligheid en extase. Zwangere Guy drukte zijn stempel op Pukkelpop. En wie denkt dat Zwangere Guy enkel jonge fans heeft, is toch grondig mis!

© Karel Hemerijckx

Nog iemand die een plekje op de Main Stage verdient: King Gizzard

U dacht dat Kim Clijsters goed was in de spagaat? Wel, King Gizzard & The Lizard Wizard is er nog beter in. Onvoorspelbaar als de pest: je weet nooit wat ze gaan doen. Ze kunnen alles: van pure poptracks en Turkse vibes tot jazz, psychedelische rock (hun core-business zeg maar) tot metal.