VIDEO. Moises Caicedo, recordtransfer van 133 miljoen, debuteert bij Chelsea met… penaltyfout

© Action Images via Reuters

Moises Caicedo had zich zijn debuut bij Chelsea ongetwijfeld anders voorgesteld. De recordaankoop van 133 miljoen euro mocht op het uur invallen bij de Blues. Hij moest mee de 2-1 achterstand proberen op te halen, maar dat draaide net wat anders uit. In de blessuretijd maakte de Ecuadoriaan een penaltyfout, waardoor West Ham vanop de stip de genadeslag kon toedienen (3-1).

Moises Caicedo werd deze week de duurste transfer ooit in de Premier League. De Blues telden liefst 133 miljoen neer voor de middenvelder, die overkwam van Brighton en twee jaar geleden nog op huurbasis bij Beerschot te bewonderen was.

De komst van Caicedo zorgde ervoor dat ploegmaat Enzo Fernandez na een half jaar al duurste transfer af was. In januari haalde Chelsea de Argentijnse middenvelder namelijk voor 121 miljoen bij Benfica. Opvallend: ook Fernandez maakte tegen West Ham geen al te beste beurt. Voor rust liet hij vanop de stip na om de Londenaren op voorsprong te schieten. Of hoe aankopen van 133 en 121 miljoen geen garantie op succes zijn.

De strafschopovertreding van Caicedo: