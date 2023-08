Hoe deden Europese tegenstanders van Antwerp, Union, Club, Gent en Genk het? Ook bij Osasuna een hoofdrol voor een Avila

Antwerp speelt dinsdag al Europees, de andere Belgische ploegen (Union, Club Brugge, AA Gent en Racing Genk) komen donderdag in actie. Benieuwd naar wat hun tegenstanders afgelopen weekend deden?

FC Lugano, de Zwitserse Europa League-tegenstander van Union, deed vertrouwen op door met 0-7 te winnen. Erg moeilijk was dat niet, want het speelde een bekermatch op het veld van zesdeklasser Gunzwil. Vorige week won het ook wel met 6-1 in de competitie, dus de spelers kennen intussen de weg naar doel.

Osasuna, de Spaanse Conference League-tegenstander van Club Brugge, verloor met 0-2 van Bilbao. Het speelde nochtans een halfuur tegen tien. In de toegevoegde tijd namen de frustraties de bovenhand bij aanvaller Ezequiel Avila, de broer van Antwerp-speler Gaston, die met twee voeten vooruit doorging op zijn tegenstander en zelf rood kreeg. Zijn trainer excuseerde zich achteraf: “Wat hij deed, slaat nergens op en het was niet de eerste keer. Dit is niet waar wij voor staan.”

APOEL Nicosia, de Cypriotische Conference League-tegenstander van AA Gent, won met 0-2 op het veld van AEZ Zakakiou. Met twee goals na rust kroonde de Braziliaanse aanvaller Marquinhos zich tot matchwinnaar.

Adana Demirspor, de Turkse Conference League-tegenstander van RC Genk, komt vanavond pas in actie. Het speelt op het veld van Ankaragücü. De Limburgers hebben dus een dag meer recuperatie.

AEK Athene moest zich afgelopen weekend nog plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Ze speelden tegen Dinamo Zagreb en kwamen 2-0 achter, maar die achterstand werd nog omgebogen in een de tiende minuut van de blessuretijd. Door het 2-2 gelijkspel neemt Athene het dinsdag op tegen Antwerp.