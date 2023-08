Barcelona boekt eerste competitiezege, maar aandacht gaat naar 16-jarig Spaans supertalent die jongste basisspeler ooit is bij Catalanen

FC Barcelona heeft een eerste keer kunnen winnen in La Liga. Op de tweede speeldag wonnen de Catalanen thuis met 2-0 van Cadiz, dat pas in de slotfase het hoofd moest buigen. De meeste aandacht ging wel naar ene Lamine Yamal.

De 16-jarige Lamal is een jeugdproduct van Barcelona dat vorig seizoen de jongste debutant ooit werd bij de Blaugrana. Zondag mocht de Spaanse wonderboy een nieuw wapenfeit achter zijn naam zetten. Omdat Xavi hem in de basis dropte, is hij met zijn 16 jaar en 38 dagen nu ook de jongste basisspeler ooit bij Barça.

De wedstrijd zelf dan. De Catalanen waren duidelijk de betere, maar het was wachten tot minuut 82 voor een eerste doelpunt. Na een heerlijke pass van Gündogan brak Pedri de ban voor Barcelona. In de blessuretijd zette Ferran Torres, die Lamine Yamal was komen aflossen, de 2-0 eindstand nog op het scorebord.