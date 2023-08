Balthazar is veel, veel, veel meer dan een vervangact

Balthazar gaf onlangs te kennen een pauze in te lassen maar werd door het wegvallen van Florence+ The Machine naar Kiewit geroepen. Geen wapperende jurken en rosse lange haren, geen blote voeten en geen bombast. In de plaats: stijlvolle, elegante Belgische pop. Wij waren daar niet rouwig om, sorry fans.

Je kon aanvankelijk makkelijk naar voor wandelen bij hun concert (dat zou bij Florence wel anders zijn geweest). Een aantal mensen nestelden zich op de grond en keken zo naar het concert.

© Sven Dillen

‘Dit liedje gaat over een meisje dat niet komt opdagen, dus dat wil ik opdragen aan Florence’, zei Maarten Devoldere, waarna de band ‘You won’t come around’ speelde. Dat was mooi. Maar het werd nog veel beter.

Even later volgde een bloedmooi ‘Blood like wine’ en steeg de lichaamstemperatuur van alle aanwezigen met een fantastisch ‘Fever’ dat in een XL-versie werd gebracht. Voor een muur van warm licht. Met aanstekelijke percussie en die subtiele touch op de viool, weggelopen uit de film ‘Under the skin’, zo lijkt het. En met u, die tijdens dit golden hour almaar meer in de ban raakte van het concert. Op en neer wiegen. Meezingen. Meeklappen en uiteindelijk de complete overgave: dansen.

Wei ondertussen quasi vol toen de band een versnelling hoger en harder schakelde met ‘Entertainment’.

Een term die de show van Balthazar te weinig eer aandoet. Zondag zagen we enkel en alleen goede shows op Pukkelpop. Balthazar was er daar één van, een van de beste zelfs. Na die pauze wel terugkomen hė mannen.