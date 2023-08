Kortrijk pakt 0 op 12, Eupen smeert ex-coach Edward Still vierde opeenvolgende nederlaag aan

KV Kortrijk verliest voor de vierde maal dit seizoen. Dit keer kwam Eupen winnen in het Guldensporenstadion met 1-3. De Panda’s smeren zo dus hun ex-coach Edward Still een nieuwe nederlaag aan. Opvallend feitje: het is sinds 10 februari geleden dat Still nog eens wist te winnen. KV Kortrijk blijft achter met een 0 op 12 en beschikt over de rode lantaarn in de Jupiler Pro League.

KV Kortrijk had wat recht te zetten na de wanprestatie van vorige week. Still en co wilden zo snel mogelijk de 6-0 kater van tegen Antwerp doorspoelen met drie punten. Na nog geen minuut moest het altijd al 1-0 zijn voor KVK. Avenatti trapte een voorzet van Kadri te centraal op doelman Slonina. De kans was makkelijker te scoren, dan te missen, maar de toon was hiermee wel gezet. Na het eerste gevaar van KV Kortrijk kwam Eupen opzetten.

Van Genechten testte de reflexen van Vandenberghe, maar ook die liet zich niet passeren. Het eerste kwartier van de match stelde niet teleur. Opnieuw was het Avenatti die bijna de 1-0 op het bord zette. De boomlange Uruguayaan trof de paal op voorzet van Mehssatou, die een uistekende wedstrijd speelde. Daarna volgden nog enkele kansen voor Magnée en Kadri, allemaal in een tijdsbestek van 20 minuten.

Blessure Ambrose

De match doofde wat uit na het spetterende begin, maar een tiental minuten voor rust kwam er opnieuw wat vuur in de wedstrijd. Nuhu dook het strafschopgebied binnen en ging neer na contact met De Neve. Ref De Nil floot een overtreding van Nuhu zelf, maar de VAR ordeelde dat hij beter eens naar het scherm moest gaan kijken. Echter bleef De Nil bij zijn eigen beslissing. Geen penalty. KV Kortrijk kwam met de schrik vrij. Een domper voor de thuisploeg is dat het op het einde van de eerste helft zijn nieuwe aanwinst Ambrose verloor aan een blessure. De spits speelde een verdienstelijke eerste helft.

De Nil bekijkt de strafschopfase. — © Isosport

Efficiënt Eupen

De eerste helft begon met een handvol kansen voor beide ploegen, in het begin van de tweede helft kregen we overtredingen bij de vleet te zien. Wasinski, Paeshuyse en Audoor lieten zich vangen aan een gele kaart en door die fouten ging het ritme wat uit de wedstrijd. Het was Eupen die zich hier het minst van aantrok. De Panda’s speelden onder meer een vrije trap zeer slim uit. Nuhu werd op rechts de diepte ingestuurd en bracht de bal achteruit tot bij Magnée. De Eupense krulde de bal heerlijk in de linkerbovenhoek, 0-1.

Nog geen vier minuten later was het alweer raak voor de uitploeg. Nuhu stuurde Keita met een subliem hakje richting doelman Vandenberghe. De middenvelder bewaarde zijn koel en zette zijn ploeg op 0-2. Zuur voor KV Kortrijk. Toch verteerde het de bittere pil snel met een tegentreffer. Kadri ondernam een lange solo en passeerde zes man. De Algerijn bekroonde zijn uitstekende dribbel met een pegel buiten het bereik van Slonina.

© Isosport

Eupen leek na de aansluitingstreffer van KVK even de pedalen kwijt te zijn. De Panda’s wisten even van geen bamboe meer pijlen te maken. De thuisploeg wou verder borduren op de goal van Kadri, maar erg dreigend was het niet meer. Eupen scoorde op het einde nog de 1-3 via de voet van Deom. Prima overwinning voor de Oostkantonners. Zo blijft de Veekaa verweesd achter met een 0 op 12, een schorsing voor Avenatti na een kopstoot en mag het de rode lantaarn nog even in zijn rangen houden.

KV Kortrijk: Vandenberghe, De Neve, Wasinski, Silva (84’ Atemona), Mehssatou, Audoor (59’ Malinov), Sissako (59’ Bruno), Kadri, Mbayo, Ambrose (45’ Davies), Avenatti

Eupen: Slonina, Magnée (63’ Alloh), Paeshuyse, Pálsson, Davidson, Van Genechten, Baiye, Lambert, Keita (72’ Deom), Nuhu (Charles-Cook), Finnbogason (90’ Kral)

Doelpunten: 57’ Magnée 0-1 (Nuhu), 60’ Keita 0-2 (Nuhu), 66’ Kadri 1-2 (Bruno), 100’ Deom (Charles-Cook) 1-3

Gele kaarten: 49’ Wasinski (overtreding), 52’ Paeshuyse (overtreding), 54’ Audoor (overtreding), 64’ Malinov (overtreding), 67’ Keita (schwalbe), 80’ Silva (overtreding), 93’ Mehssatou (overtreding), 95’ Kral (overtreding), 96’ Slonina (protest)

Rode kaarten: 96’ Avenatti (kopstoot)

Scheidsrechter: Arthur Denil

Toeschouwers: 4513