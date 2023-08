Meningen verdeeld over terugkeer van Cristal op Pukkelpop: “Ik heb een dagticket omdat ik geen vier dagen Cristal aankan”

Eind jaren negentig stapte het grootste festival uit onze provincie over op Maes als festivalbier. Nu is het weer de pils die 12 kilometer verder, in Alken, gebrouwd wordt. Veel Limburgers zijn blij dat Pukkelpop die keuze heeft gemaakt: “Wij komen al tien jaar naar hier en zijn content dat Cristal het heeft overgenomen”, zegt Marc Tuleneers uit Maasmechelen, terwijl hij pronkt naast een hoge stapels plastic bekers.

© Karel Hemerijckx

Ook Annick Wilmots en Loes Leenen uit Hasselt kunnen weer met plezier naar de toog stappen: “Dit smaakt echt veel beter. Jupiler en Maes dat is voor mij geen pils”, zegt Loes. “De afgelopen jaren hebben we daar ook echt de pintjes voor beperkt en zijn we overgestapt op Affligem.” Ook niet Limburgers kunnen een koude Cristal smaken. Steven Claessens uit Aalst vindt het de betere pils: “ Het is ook leuk om een lokaal bier te drinken op een festival.”

© Karel Hemerijckx

Toch klinkt het niet unaniem pro Cristal. Uitgerekend Brecht Maes uit Viversel vond het andere jaren beter: “Dat is het niet. Maes is wat je moet hebben. Ik had liever een combinatie. Nu heb ik een dagticket omdat ik Cristal niet voor vier dagen aankan.”