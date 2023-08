Honderden migranten aangekomen op Lampedusa in één weekend

Honderden migranten zijn in het voorbije weekend op het Italiaanse eiland Lampedusa aangekomen. Tientallen werden in veiligheid gebracht nadat ze in zeeonwaardige bootjes de oversteek vanuit Tunesië of Libië hadden proberen te maken, anderen slaagden er wel in op eigen kracht Italië te bereiken.

Zaterdagavond konden 72 mensen op Lampedusa aan land gaan die opgepikt waren door reddingswerkers van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch. Die hadden eerst alarm geslagen omdat de haven die hen was toegewezen, die van Trapani in het noordwesten van Sicilië, onbereikbaar bleek omdat ze over onvoldoende brandstof en drinkwater voor al hun opvarenden beschikten.

Een andere Duitse organisatie, Sea-Eye, heeft in de internationale wateren tussen Malta en Kreta in 72 uren tijd 114 mensen gered die in plastic bootjes de gevaarlijke oversteek ondernamen. Zij konden in Salerno, ten zuidoosten van Napels, aan land gaan.

Zaterdagnacht en zondagochtend vroeg zouden op Lampedusa ook verschillende kleine groepen migranten aangekomen zijn - zonder dat ze moesten worden gered. Om het opvangcentrum op het eiland te ontlasten, zouden zondag meer dan 1.000 migranten naar onder andere Trapani en Porto Empedocle op Sicilië overgebracht zijn.

Volgens de krant Corriere della Sera zou de Italiaanse regering meer geredde migranten willen overbrengen naar gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid, zoals het eiland Sardinië of de regio Basilicata in het zuiden van het land.

Migratie is al jarenlang een heet politiek hangijzer in Italië. De rechtse regering onder leiding van Giorgia Meloni wil het aantal migranten dat in het land aankomt naar beneden krijgen, maar dat lukt voorlopig niet - in tegendeel. Dit jaar kwamen al bijna 103.000 mensen in Italië aan: meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar en nu al bijna evenveel als in heel 2022.