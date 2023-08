Pelt

In een veld langs de Bemvaartstraat in Boseind (Pelt) is zondagnamiddag een stofhoos ontstaan. Een stofhoos is een kleine wervelwind die kan opduiken op warme dagen met weinig wind. Esther Mutsaards kon het weerfenomeen filmen. In de video is te zien hoe het droge gras in cirkels over het veld waait.