STVV-coach Thorsten Fink niet tevreden met tegendoelpunten: “Volgende week alleen op stilstaande fases trainen”

“De eerste dertig minuten waren uitstekend. Nadien hebben we niet genoeg gedaan om de match helemaal te controleren”, analyseerde Thorsten Fink in Gent. “En ook: we stonden op 0-2, dat had via Fujita 0-3 moeten zijn. Normaal gezien trapt hij bijzonder goed op doel, dit keer niet. Gent heeft natuurlijk een sterke ploeg die kan terugkomen, maar gelukkig ben ik niet. Dat kan niet als je twee goals voorstond. We kregen twee doelpunten tegen op stilstaande fase. In het spel gaven we nauwelijks iets weg, dus ik denk dat we volgende week alleen op die stilstaande fases zullen trainen. Al blijft 7 op 12 natuurlijk niet slecht.”

Fink eindigde met het positieve verhaal Fujita. “Ito had last. Een lichte spierblessure. Dus was het het juiste moment om Fujita te brengen. Hij recupereert zo makkelijk ballen en brengt veel kwaliteit. Hij is een type dat we nog niet hadden, daar ben ik zeer blij mee.”

Vanhaezebrouck: “Drinkflessen hebben ons wakker geschud”

Hein Vanhaezebrouck had alleen maar lovende woorden over voor STVV. “Ik feliciteer Fink voor het voetbal dat hij brengt. Die jonge gasten doen het fantastisch met zijn manier van spelen. Sint-Truiden is nu een leuke, goede ploeg om naar te kijken. Een sterk team. Dat heb ik vooraf proberen door te geven aan mijn spelers. Dat was blijkbaar niet voldoende. STVV bracht veel meer kwaliteit, tot de drankpauze. Nadien veranderde het vreemd genoeg. Het moeten de drinkflessen geweest zijn die ons hebben wakker geschud.”