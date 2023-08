VIDEO. Voor Milan lukte het niet, nu scoort hij meteen! Charles De Ketelaere bekroont uitstekende invalbeurt met doelpunt voor winnend Atalanta

Charles De Ketelaere heeft zijn debuut gemaakt voor Atalanta. En wat voor één! In de uitwedstrijd tegen Sassuolo mocht CDK meteen na de rust invallen bij een 0-0 stand. Een meer dan geslaagde invalbeurt die hij in de 83ste minuut met een doelpunt bekroonde. Atalanta won zijn seizoensopener uiteindelijk met 0-2.

Een gretige De Ketelaere viel uitstekend in. Als vervanger van diepe spits Zapata was hij een aantal keer gevaarlijk. Zo ook iets voor het een uur, waar hij een schot via de lat over doel zag gaan.

Het bleek slechts uitstel van executie voor Sassuolo, want in minuut 83 was het wel prijs. Na een voorzet van Matteo Ruggeri knikte CDK de openingstreffer tegen de netten. Bij AC Milan lukte scoren een heel seizoen niet, maar nu is het dus al na 38 minuten spelen prijs voor de Rode Duivel.

Nadir Zortea verdubbelde de score uiteindelijk nog in de blessuretijd, waardoor Atalanta met 0-2 zegevierde tegen Sassuolo.

Carrière herlanceren

De overgang van De Ketelaere naar Atalanta werd woensdag officieel. De club uit Bergamo huurt de Rode Duivel voor drie miljoen van AC Milan, met een aankoopoptie van 22 miljoen plus 4 miljoen bonussen.

CDK verkaste vorige zomer voor minstens 32 miljoen euro van Club Brugge naar de Milanezen, maar hij kon er afgelopen seizoen allerminst overtuigen. In 40 wedstrijden, waarin hij slechts 13 keer in de basis startte, slaagde de Bruggeling er geen enkele keer in om te scoren en lukte hij slechts een assist. Bij Atalanta, waar hij het rugnummer 17 draagt, hoopt De Ketelaere zijn carrière te herlanceren.