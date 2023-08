De hipste festivaloutfits: “Ik zag hier vorig jaar iemand in dit pakje en heb het overgekocht”

Uit de boekskes

Maarten (32) uit Houthalen lijkt wel uit de boekjes ontsnapt. “Toegegeven, ik doe altijd mijn best als het op outfits aankomt. Zeker op festivals!”

© Boumediene Belbachir

NA-KD

Nina (26) uit Hasselt steelt de show in een outfit die ze op NA-KD heeft besteld. “Mijn favoriete website om festivaloutfits te shoppen.”

© Boumediene Belbachir

Vinted

De voornaam van deze 41-jarige topper uit Diest werd - shame on us - onleesbaar genoteerd. “Vorig jaar zag ik een meisje rondlopen in dit blauw-witte pakje op Pukkelpop”, lacht de Diesterse. “Ik heb haar toevallig teruggevonden op Vinted en het pakje overgekocht.”

© Boumediene Belbachir

Rave party

De 17-jarige Sam is met haar rave-outfit zonder twijfel de coolste meid uit de hoop. “Ik draag deze outfit wel vaker als ik naar technofeestjes ga.”

© Sven Dillen

Thriften

Misja koopt alles tweedehands. “Mijn volledige outfit komt van de thrift shop. Noem het maar … Gent-inspired.” (lacht)

© Sven Dillen

Vintage

Jamie draagt een zwarte gilet op een witte boxershort. Geslaagde combinatie als je het ons vraagt. Haar handtas van Burberry maakt het plaatje compleet: “Het is een vintage stuk van mijn moeder.”

© Sven Dillen

Eigen creatie

Birte maakt haar festivaloutfit gewoon helemaal zelf. “Samen met mijn mama heb ik dit ensemble in elkaar gestoken.” Coole hobby!

© Sven Dillen

Cowboy botjes

Rory vertegenwoordigd haar thuisland Nederland met oranje accentjes in haar bril en handtas. “De zwarte cowboy botjes vind ik ideaal voor op festivals. Ik ben wel een beetje een fashionista, ja.”

© Sven Dillen

Leuk in linnen

Rachel kan moeilijk geloven dat we haar voor de lens van onze fotograaf vragen. “Ik? Hoezo?” Omwille van dat leuke linnen broekpak natuurlijk. Lekker fris en heerlijk fleurig!

© Sven Dillen

See-through

“Met dit weer draag ik liefst zo weinig mogelijk kleren”, lacht Romy. En ze komt er helemaal mee weg. Haar see-through kleedje lag nog in haar kast, de blauwe oorbellen - in de vorm van bloemetjes - die bij haar bikini passen komen van het leuke juwelenmerkje Anna+Nina.