Heeft Noor Vidts een slechte zevenkamp afgewerkt op het WK atletiek in Boedapest? Zeker niet. Heeft ze een uitgelezen kans op brons laten liggen? Zeker wel. Een zesde plaats was het resultaat van een tweedaagse waarin ze enkel op de 200 meter een steek liet vallen. “Geen enkele proef was super, maar ook geen enkele proef was slecht”, luidde haar eigen samenvatting.