Raakt moord op Tupac na 27 jaar eindelijk opgehelderd? Parket wil belangrijke verdachte vervolgen

De iconische rapper Tupac Shakur werd op 7 september 1996 op 25-jarige leeftijd in koelen bloede neergeschoten in zijn wagen, nadat hij een bokswedstrijd van Mike Tyson had bijgewoond in het MGM Grand Hotel in Las Vegas. De schoten werden gelost vanuit een witte Cadillac. De rapper vocht nog enkele dagen voor zijn leven, maar bezweek uiteindelijk op 13 september aan zijn verwondingen. Een arrestatie in nasleep van de moord heeft nooit plaatsgevonden. De moord bleef, net als die op collega-rapper Notorious B.I.G., altijd een mysterie, én het onderwerp van meerdere documentaires.

Vandaag, bijna exact 27 jaar later, zijn de moordonderzoekers in Las Vegas naar verluidt “optimistisch” dat ze een zaak hebben tegen Duane Keith Davis – straatnaam: Keefe D – een Amerikaanse gangster uit de beruchte stad Compton en voormalig lid van de bende South Side Compton Crips. In 2009 gaf Keefe D in een besloten verhoor al toe dat hij wist hoe de aanslag op Tupac gepleegd is. Omdat de verklaring geheim was, is hij tot nog toe nooit vervolgd geweest. Maar de inmiddels 60-jarige Keefe D praat steeds openlijker over de moord. Volgens Amerikaanse media is hij bezig met een film waarin de dodelijke schietpartij een rol speelt. Dat zou aanleiding zijn geweest voor de huiszoeking.

Keefe heeft in meerdere interviews gesproken over zijn rol in de moord op Tupac en schreef erover in zijn boek Compton Street Legend. Daarin beweert hij dat hij witte Cadillac bestuurde en het moordwapen overhandigde aan zijn (in 1998 overleden) neef Orlando Anderson, die dan de dodelijke schoten gelost zou hebben. Eerder op de avond had Tupac samen met enkele bodyguards Anderson vakkundig in elkaar geslagen. De politie van Las Vegas ondervroeg Orlando Anderson één keer, maar kon de zaak niet hard maken: alle getuigen weigerden mee te werken met het onderzoek.

Maar nu is er volgens bronnen binnen het openbaar ministerie in Las Vegas dus eindelijk voldoende bewijs om “op korte termijn” een zaak te starten tegen partner in crime Keefe D. De beschuldiging zou moord met voorbedachten rade zijn. In de loop van de komende maand al zal een jury moeten oordelen of de zaak voldoende gestoffeerd is om Keefe D te vervolgen. “De speurders zijn niet lichtvaardig aan dit onderzoek is begonnen”, citeert de The US Sun ‘insiders’. “Ze weten dat de wereld toekijkt, dus ze willen geen misstappen maken.”

Oost versus West

Tupac was een sleutelfiguur in de beruchte rivaliteit tussen de rapscenes van de Westkust en de Oostkust. Hoewel hij in New York was geboren, belichaamde hij West Coast-hiphop nadat hij als tiener met zijn familie naar Californië was verhuisd.

Zijn moord werd zes maanden later gevolgd door die van zijn rivaal aan de oostkust, Christopher ‘The Notorious BIG’ Wallace.

Velen linken hun dood aan de rivaliteit tussen hun Death Row label (gevestigd in Los Angeles) en Bad Boy Entertainment (New York), maar muziekhistorici beweren dat deze tegenstelling werd versterkt om commerciële redenen. Toen Tupac werd neergeschoten, zat hij naast het hoofd van Death Row Records, Marion ‘Suge’ Knight.