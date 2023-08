Joel Fujita maakt indruk bij debuut voor STVV, maar is vooral kritisch: “Ik had de 0-3 moeten scoren”

Joel Fujita mocht onverwacht debuteren in het Truiense shirt. — © BELGA

Door een kleine spierblessure bij Ryotaro Ito verscheen Joel Fujita voor het eerst aan de aftrap bij STVV. De Nigeriaanse Japanner maakte een prima indruk bij zijn debuut. “Maar ik ben zelf niet tevreden over mijn wedstrijd”, klonk hij achteraf kritisch.

Joel Fujita (21) mocht zich zondagmiddag onverwacht opmaken voor zijn debuut bij STVV. Dit omdat landgenoot Ryotaro Ito in de laatste training voor de wedstrijd tegen Gent een kleine spierblessure had opgelopen. De tweevoudig Japans international maakte aan de zijde van Mathias Delorge meteen een uitstekende indruk op het Truiense middenveld.

“Toch ben ik niet tevreden over mijn eerste wedstrijd hier”, was Fujita achteraf kritisch voor zichzelf. “Ik vind zelf dat ik beter kan, zowel verdedigend als aanvallend. Aan de bal moet ik nog sterker zijn, daar heb ik nog werk aan. Maar ook kreeg ik in de eerste helft een prima kans om de 0-3 te scoren en die miste ik.”

Ondanks die sterke prestatie, oogde de Nigeriaanse Japanner zo erg teleurgesteld achteraf. “We hadden hier moeten winnen”, zucht hij. “Akkoord, Gent is een goed team. Maar ik wil graag Play-off 1 halen en Europa ingaan. Dan moeten we wedstrijden als deze winnen. Of jullie van mij nog meer mogen verwachten? Absoluut!”