Macklemore laat Pukkelpop kraaien van plezier: “Beste show van heel de zomer”

Door de afzegging van Florence + The Machine werd het optreden van Macklemore vandaag plots nog belangrijker. Teleurstellen was uit den boze, dat deed hij allerminst. Pukkelpop kraaide van plezier.

Macklemore begon eerder voorzichtig aan zijn optreden. Dat was sympathiek, want een massa volk was nog aan het drummen om aan de Main Stage te geraken. Macklemore overdreef dus niet eens zo hard toe hij zei dat het “geweldig was om hier voor 40.000 mensen op te treden”

(Lees verder onder de foto)

© Boumediene Belbachir

Eens iedereen er goed en wel was geraakt, kwam Macklemore ook volledig op gang. Al snel liet hij ‘Thrift shop’ los op de mensenmassa. Het woeste feestje was meteen ingezet. “Met plezier kom ik helemaal van Washington om hier op te treden. Is het altijd zo warm hier? Goed, want een beetje zon is meer dan welkom.”

(Lees verder onder de foto)

© Boumediene Belbachir

Next up: ‘Same love’. Naast een mooie boodschap blijft het een ontzettend mooi liedje. LGBTQ-vlaggen gingen op verschillende plekken de lucht in. De sleutel tot succes bij een jong publiek blijft herkenbaarheid. Iets van Macklemore in overvloed heeft. Net zoals bij Anne-Marie heb je al zijn nummers ooit al wel eens gehoord.

Na wat omkleedpartijen verscheen Macklemore achtereenvolgens in een blauwe glittermantel en een basketbal t-shirt op het podium. ‘And we danced’ nam Pukkelpop wel heel letterlijk. Bij ‘Glorious’ nam de meute de tekst zelfs over van Macklemore.

(Lees verder onder de foto)

© Boumediene Belbachir

De Amerikaanse showman maakte zelfs het voorstellen van zijn muzikanten een aangenaam theatertje. ‘Can’t hold us’ werd de grote apotheose en kan nu al in het rijtje met beste momenten van Pukkelpop. Iedereen - tot de mensen aan de wc’s toe - zong en sprong van geluk. “Mijn beste ‘Can’t hold us’ ooit schreeuwde Macklemore tot jolijt van het publiek. “Mijn beste show van heel de zomer. Ik wil terugkomen Pukkelpop, jullie waren geweldig.”