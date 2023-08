Jong Genk wordt leider na zege in Francs Borains

Jong Genk is leider in de Challenger Pro League na een 2-5-zege tegen Francs Borains. Claes, Abid, John en Beniangba (2x) schoten raak. Genk speelde bijna een hele helft tegen tien man.

Beide trainers vertrouwden op dezelfde basiself die op speeldag 1 respectievelijk SK Beveren en Zulte Waregem versloegen. De thuisploeg liet het balbezit bewust aan Jong Genk om voor de snelle omschakeling te gaan met Teddy Chevalier als dirigent. Tot tweemaal toe bereikte hij Lavie. Bij de eerste poging was het raak, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De tweede poging kopte de vrijstaande spits naast.

Jong Genk zette daar voorlopig alleen een hoekschop tegenover. Karetsas verschalkte bijna doelman Saussez. Over het half uur was Lavie andermaal gevaarlijk. Penders pareerde en pakte ook de tweede bal die via Kongolo in eigen doel dreigde te belanden. De wedstrijd leek naar een 0-0-ruststand te kabbelen tot Kongolo plots op wandel ging. Met een pirouette schakelde hij drie man uit, maar aan de zestien werd zijn dansje gestuit. Thomas Claes was goed gevolgd en lanceerde een raket richting doel. Saussez had het nakijken. Francs Borains aangeslagen. Het eerste Genkse schot was meteen raak.

Thomas Claes. — © BELGA

Drie minuten in blessuretijd verdubbelde Adnane Abid de score. Van de Perre stak de bal diep en Abid alleen op Saussez af. De jonge spits mikte het leer tussen de benen van de doelman. Jong Genk op rozen naar de kleedkamer.

De tweede helft bracht spektakel. Jong Genk kwam met een man meer te staan na een tweede gele kaart voor Francotte. Toch was het Chevalier, die vier minuten later al vanop de stip de aansluitingstreffer scoorde na hands van Manguelle. Op het uur was John dichtbij de 1-3, maar de paal stond in de weg. Uitstel, maar geen afstel. Zeven minuten later zette Van de Perre, met zijn tweede assist, opnieuw een spits alleen voor Saussez. John scoorde de 1-3. Tien minuten voor tijd kwamen ‘Les Verts’ via Lavie terug tot 2-3. Beniangba gaf de thuisploeg in blessuretijd de doodsteek met nog twee kopbaldoelpunten.

Jelle Coen. — © BELGA

Jong Genk heeft zijn start niet gemist onder Jelle Coen. Het pakt zes op zes en is daarmee samen met Lommel SK leider in de Challenger Pro League. Volgende vrijdag (20u) ontvangt Jong Genk de beloften van Club Brugge in De Leunen.

FRANCS BORAINS: Saussez – Mpati, Malungu, Obissa, Francotte – Healy, Diallo, Itrak – Lavie, Chevalier, Tainmont.

JONG GENK: Penders – Caicedo, Manguelle, Kongolo, Al Mazyani – Van de Perre, Karetsas, Claes – John, Mirisola, Abid.

VERVANGINGEN: 46’ Tainmont door Guirassy, 59’ Karetsas en Mirisola door Bangoura en Beniangba, 72’ Diallo door Chaabi, 79’ Kongolo en Claes door Martens en Adedeji, 86’ Healy door Curci, 92+5’ Abid door Nuozzi.

DOELPUNTEN: 45’ Claes 0-1, 45+3’ Abid 0-1, 55’ Chevalier (strafschop), 66’ John 1-3, 80’ Lavie 2-3, 90+3’ Beniangba 2-4, 90+6’ Beniangba 2-5.

GELE KAARTEN: 12’ Francotte (tackle), 49’ Francotte (trekfout), 84’ Healy (fout), 88’ Caicedo (bal wegtrappen), 90+4’ Guirassy (fout).

RODE KAART: 49’ Francotte (2x geel, trekfout).

SCHEIDSRECHTER: Arne De Beuckelaer.