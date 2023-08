Nieuwe ‘Percy Jackson’-serie heeft startdatum: eind december op Disney+

Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri en Walker Scobell (vlnr.) spelen de hoofdrollen in ‘Percy Jackson & the Olympians’. — © Disney+

Dat maakte Rick Riordan, de auteur van de boeken, afgelopen weekend zelf bekend. In tegenstelling tot de twee bioscoopfilms die in het begin van de jaren 10 verschenen, was Riordan dit keer nauw betrokken bij het maakproces. De fans hopen dus op revanche, want de films vielen over het algemeen niet in de smaak.

De reeks draait rond Percy Jackson, een tiener die ontdekt dat ie de zoon is van de Griekse god Poseidon. De hoofdrollen zijn voor de jonge acteurs Walker Scobell, Leah Sava Jeffries en Aryan Simhadri, maar er duiken ook enkele bekende gastacteurs op. Zo zal Lin-Manuel Miranda, de geestelijke vader van het musicalfenomeen Hamilton, de rol van de god Hermes op zich nemen.

Na de eerste twee afleveringen zal er wekelijks een nieuwe aflevering op Disney+ verschijnen. Sowieso wordt er hard uitgekeken naar de reeks. Van de boeken werden wereldwijd meer dan 180 miljoen exemplaren verkocht.