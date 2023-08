Ze heet Mohikaan, zwemt rond in De Plas in Houthalen, weegt zo’n 40 kilo en is daarmee niet alleen de grootste karper van de Benelux, maar vooral de heilige graal van Europese topvissers. Die zitten soms wekenlang dag en nacht bij het water in de hoop haar aan de haak te slaan. Temeer omdat de tijd dringt.